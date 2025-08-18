Siamo nella settimana che porta all'inizio ufficiale della Serie A 2025/26. Le squadre si stanno già preparando per affrontare le loro rivali nella prima giornata e anche i tifosi sono intrepidi di tornare a colorare gli stadi d'Italia.

La Lazio farà la sua prima uscita a Como contro la squadra di Cesc Fabregas, mentre ospiterà l'Hellas Verona il 31 agosto alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma.

La Lazio attraverso un comunicato ufficiale ha reso note tutte le informazioni utili per l'acquisto dei tagliandi per la sfida agli scaligeri.

Il comunicato della Lazio