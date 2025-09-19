Ecco quando Sarri interverrà in conferenza stampa pre-derby

È già l'antivigilia di Lazio-Roma, il derby della Capitale che quest'anno arriva subito alla 4° giornata di Serie A. Qualche dichiarazione dei protagonisti è già arrivata con Zaccagni e Gasperini che sono intervenuti ai microfoni di Dazn, ma domani sarà il turno di mister Sarri.

La conferenza stampa di Sarri prima del derby

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso noto che Maurizio Sarri interverrà nella conferenza stampa di avvicinamento al derby domani alle 15:00 dal Centro Sportivo di Formello.

Il comunicato della Lazio