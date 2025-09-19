Ecco quando Sarri interverrà in conferenza stampa pre-derby
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso noto che Maurizio Sarri interverrà nella conferenza stampa di avvicinamento al derby
È già l'antivigilia di Lazio-Roma, il derby della Capitale che quest'anno arriva subito alla 4° giornata di Serie A. Qualche dichiarazione dei protagonisti è già arrivata con Zaccagni e Gasperini che sono intervenuti ai microfoni di Dazn, ma domani sarà il turno di mister Sarri.
La conferenza stampa di Sarri prima del derby
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso noto che Maurizio Sarri interverrà nella conferenza stampa di avvicinamento al derby domani alle 15:00 dal Centro Sportivo di Formello.
Il comunicato della Lazio
Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa in vista del match Lazio-Roma domani, sabato 20 settembre, alle ore 15:00, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio.
La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma sslazio.it e su Lazio Style Radio, 89.3 FM.