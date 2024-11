Lazio-Porto, Pedro tra gioia e grinta nel risveglio social

Ancora, incredibilmente, lui il protagonista decisivo di questa Lazio, il numero 9 Pedro. Vittoria determinante per il cammino biancoceleste quella di ieri allo stadio Olimpico contro il Porto di Vitor Bruno. L'attaccante spagnolo la decide con un gol nei minuti di recupero. Dopo i festeggiamenti di ieri sera con il suo nome al centro di tutto, il risveglio per Pedro è stato ancora carico di gioia, adrenalina e grinta. Il giocatore infatti ci ha tenuto a sottolineare i risultati vincenti in Europa League, le 4 partite su 4 vinte e la nottata magica vissuta da lui e i suoi compagni.

Il post social di Pedro

La prestazione dello spagnolo ieri sera

Forse dobbiamo iniziare ad abituarci a questo Pedro. Un giocatore che sembra letteralmente rinato agli ordini di mister Baroni, quasi come se avesse subito una cura magica che lo ha riportato indietro di 10 anni. La prestazione di ieri sera con il Porto, come quelle a cui ci ha abituato di recente, sono un mix di qualità e quantità, esatto anche quantità, fino all'anno scorso capitava di vedere ottime prestazioni dello spagnolo ma poi doveva lasciare anzitempo il campo anche per via dell'età che non gli permetteva di affrontare al meglio gli interi 90 minuti. Questo non sta accadendo nel corso di questa stagione. L'esempio palese è la partita europea di ieri sera. Un intero match giocato ad altissimi ritmi, grande intensità e spirito battagliero fino all'ultimo istante. Nel recupero arriva la sua perla, assist al bacio di Isaksen, inserimento di Pedro che controlla alla perfezione il pallone e realizza il gol vittoria.