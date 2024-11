La Lazio da sola al comando con la quarta vittoria consecutiva

La Lazio ha affrontato il Porto con determinazione e solidità fin dai primi minuti. I biancocelesti, consapevoli dell’importanza della partita, sono riusciti a imporsi con il giusto atteggiamento. Il vantaggio arriva grazie al gol di Alessio Romagnoli che ha mandato in visibilio i tifosi dell’Olimpico. Un gol che ha messo subito la Lazio in una posizione di vantaggio, ma che non ha scalfito la determinazione degli ospiti.

La risposta del Porto: Eustaquio pareggia i conti



Il Porto non ha tardato a reagire. Al 66’ è arrivato il gol del pareggio firmato da Eustaquio, che ha approfittato di una disattenzione della difesa laziale. Il centrocampista portoghese ha infilato la porta difesa da Mandas, ristabilendo l’equilibrio in campo e dando una nuova spinta alla sua squadra. Il gol ha riacceso la partita, ma non ha cambiato l’andamento del gioco, con la Lazio che ha continuato a controllare il possesso palla e a cercare la rete del nuovo vantaggio.

Assalto finale



Il Porto ha cercato di alzare il baricentro, spingendo maggiormente in avanti alla ricerca del gol della vittoria. Tuttavia, la difesa della Lazio ha mostrato grande compattezza, con Romagnoli e i suoi compagni sempre pronti a neutralizzare le incursioni degli attaccanti avversari.