Oddi: "Quello 0-6 non l’ho digerito. Questa sera voglio vedere..."

Nel corso della trasmissione radiofonica “9 gennaio 1900” sui 98.100 di Radiosei è intervenuto l'ex calciatore biancoceleste, Giancarlo Oddi, per commentare il prossimo impegno della Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia, in programma questa sera allo Stadio San Siro di Milano contro l'Inter di Simone Inzaghi.

Le parole di Oddi

Da parte della Lazio mi aspetto una prestazione importante questa sera contro l’Inter. La squadra di Baroni deve ricordarsi quanto avvenuto nel match di campionato, deve tirare fuori una prova di carattere senza fare calcoli sulla competizione. Quello 0-6 non l’ho digerito, mi aspetto una reazione a quel risultato. Voglio vedere rabbia agonistica e determinazione.

Continua l'intervento dell'ex calciatore