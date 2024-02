L'incredibile storia di Jacopo Sardo, dal basket fino alla Lazio di Sarri

Come ha fatto giustamente notare sui propri canali Instagram la nota pagina Cronache di Spogliatoio, Jacopo Sardo, talentuoso giovane della Lazio Primavera a disposizione di Sanderra ha una storia del tutto particolare con il mondo dello sport.

Infatti l'attuale centrocampista della Lazio Primavera, già convocato da Sarri in Prima Squadra, solo pochi mesi fa giocava nella Serie A di Basket. Solo a settembre ha deciso di abbandonarlo per dedicarsi completamente alla Lazio e al calcio. Fin da piccolo infatti, come ricorda Cronache di Spogliatoio, ha giocato sia a basket che a calcio allenandosi persino due volte al giorno. Addirittura nel gennaio 2022 è andato in panchina in Serie A2 di basket con l'Eurobasket nel derby contro la Stella Azzurra.

Nel calcio ha mosso i primi passi nell'Ostiamare in Serie D, portando sempre avanti il doppio impegno con il Basket, solo all'inizio di questa stagione ha scelto il calcio e pensare che fu anche convocato nella Nazionale Under 18 di basket. La scelta di dedicarsi al calcio tuttavia si può definire corretta, infatti a gennaio per la Supercoppa Italiana fu convocato da Sarri e ha esordito in Youth League con la Lazio. In questa stagione ha già segnato 5 gol in 12 partite, niente male per un centrocampista.

Di seguito il post Instagram completo di Cronache di Spogliatoio: