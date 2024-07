Il Messaggero | Lazio, sale il numero di abbonamenti

Quasi diecimila tifosi credono ancora in questa Lazio e torneranno dal 18 agosto (esordio contro il Venezia) all'Olimpico. È già un buon risultato: 9500 sostenitori su poco più di trentatremila vecchi abbonati hanno confermato la tessera dello scorso anno. Forse saranno di più, oggi è l'ultimo giorno di prelazione sul proprio posto e sulle altre seggiole libere dello stadio.

Abbonamenti Lazio, i posti liberi dalla prelazione

Dopodomani e sabato, ovvero il 19 e il 20 luglio, largo sempre ai vecchi abbonati che ancora non hanno rinnovato e che potranno sottoscrivere l'abbonamento sui posti rimasti liberi dalla prelazione, poi scatterà la vendita libera dal 22 luglio al tramonto del 10 agosto. I numeri aumentano, la proiezione è di circa 22/23mila, in pratica lo stesso dato della stagione precedente al secondo posto. Poteva andare peggio, alla luce del clima di contestazione e di scetticismo che si respira da Roma sino alle Tre Cime di Lavaredo. Soprattutto dopo il boomerang Greenwood e le ultime parole provocatorie di Lotito: «I tifosi vogliono il nome e non si fidano? Vengano a fare loro le trattative e soprattutto mettano i soldi per prenderlo».

Kamada al veleno contro la Lazio

Ad Auronzo ieri mattina sono state posizionate delle scatole con scritto "Raccolta fondi per futuri acquisti!» insieme al consueto striscione «Mi avete preso per cogl? No, per un eroe», riferito ad Oronzo Cana' e a un film cult. Duro attacco dell'ormai ex Daichi Kamada, durante la presentazione al Crystal Palace, ai tifosi della Lazio: «Quando perdono è come se volessero morire e fischiano. In Premier invece ti sostengono. Tutti si aspettavano che fossi come Milinkovic e l'ho pagato. A fine stagione ero fantastico, dopo avermi massacrato».

