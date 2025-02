Arrivo di Oliver Provstgaard: iniziano le visite mediche

Il giovane centrale, proveniente dal Vejle, ha scelto l’Italia dopo aver attratto l’interesse di club come Atalanta, Bologna e Pisa. Ora è pronto a lavorare con Baroni per rinforzare la difesa biancoceleste. I tifosi laziali hanno accolto con grande entusiasmo l’arrivo di un nuovo volto per la difesa. Ieri sera, alle 23:15, il giovane difensore danese Provstgaard è atterrato all’aeroporto di Fiumicino, pronto ad affrontare la sua nuova avventura con la Lazio. Il centrale proviene dal Vejle, club danese con cui ha disputato un’ottima stagione, attirando l’interesse di diversi club italiani. Provstgaard sembrava destinato a trasferirsi al Pisa, ma l’inserimento della Lazio ha cambiato rapidamente le carte in tavola. L’operazione è stata infatti definita nelle ultime ore, con il club capitolino che ha fatto un passo decisivo, convinto delle qualità del giovane difensore.

Questo colpo di mercato arriva in un momento in cui la Lazio cerca di rinforzare il proprio reparto, mirando a una crescita del gruppo sotto la guida di Marco Baroni. Nonostante la giovane età, Provstgaard ha già accumulato una discreta esperienza, mostrando solidità e personalità in difesa, caratteristiche che lo rendono un acquisto interessante per il futuro della squadra. Il suo arrivo è anche una scommessa sul lungo termine, ma il club spera che possa integrarsi velocemente nel calcio italiano, che ha caratteristiche decisamente diverse da quello danese.



Il nuovo difensore biancoceleste

Appena atterrato, Provstgaard si è diretto alla clinica Villa Mafalda per sottoporsi alle consuete visite mediche. Superato questo step, il difensore danese sarà pronto ad unirsi al gruppo di lavoro e iniziare a prepararsi per la seconda parte della stagione. Marco Baroni ha già avuto modo di esprimere apprezzamenti sulle qualità del giovane, e ora l’obiettivo è integrarlo nel suo schema di gioco, dando così ulteriore solidità al reparto difensivo. I tifosi laziali sono già curiosi di vedere il suo impatto sul campo, sperando che l’arrivo del nuovo acquisto possa davvero fare la differenza nella lotta per le posizioni alte della classifica.

Arrivo a Villa Mafalda