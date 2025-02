Reda Belahyane è a Roma: foto e video del suo arrivo

La società è riuscita a regalare a Marco Baroni un nuovo rinforzo a centrocampo: il lungo infortunio di Vecino e le difficoltà incontrate da Gaetano Castrovilli durante la stagione hanno spinto la società a intervenire sul mercato. La lunga trattativa per portare Casadei a Roma non ha dato esito positivo, Fabiani è tornato forte su Belahyane e in giornata ha chiuso con il Verona.

Quando sosterrà le visite mediche?

Le visite mediche del classe 2004 sono in programma per domani mattina insieme a quelle di Provstgaard, arrivato in serata a Fiumicino. In questi minuti, Reda Belahyane è arrivato nella capitale: inizia la sua avventura in biancoceleste.