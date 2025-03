Lazio, la squadra si prepara al Viktoria Plzen: il punto della situazione sugli infortunati

Giovedì ritornerà l’Europa e la Lazio scenderà in campo contro il Viktoria Plzen per la prima partita valida per gli ottavi della competizione Europa League. Il percorso deI biancocelesti, per adesso, è costellato di vittorie e soddisfazioni, dopo aver chiuso la prima fase con il primo posto nella speciale classifica a 36 squadre. Dopo tante annate deludenti in Europa, Baroni è riuscito a riportare entusiasmo tant’è che l’Europa League figura davvero come un obiettivo stagionale. Dopo la grande prestazione di domenica contro il Milan in campionato, ci si aspetta lo stesso per giovedì, anche se la Lazio dovrà fare i conti sempre con il solito problema: gli infortunati.

Il punto sugli infortunati: Marusic

Proprio durante l’ultimo match disputato contro il Milan, il terzino Marušić, autore di un primo tempo di alto livello, ha subito un duro colpo dal collega di reparto rossonero Theo Hernández ed è stato costretto a lasciare il campo già all’intervallo. Come riporta Il Corriere dello Sport, gli esami a cui si è sottoposto il montenegrino hanno escluso ogni tipo di complicazioni: una contusione che però dovrà essere smaltita in quattro o cinque giorni e, di conseguenza, salvo sorprese, Marusic sarà assente contro il Vicktoria Plzen e forse potrebbe tornare a disposizione contro l’Udinese la settimana successiva.

Nella prossima pagina le condizioni di Romagnoli