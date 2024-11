Claudio Lotito tra gli ospiti di Belve: il presidente della Lazio alla corte di Francesca Fagnani

Lotito atteso tra gli ospiti della nuova edizione

La notizia della partecipazione di Claudio Lotito alla prossima edizione di Belve è stata anticipata dal sito DavideMaggio. Il programma, che ritornerà con nuovi episodi a partire da martedì 19 novembre, andrà in onda in prima serata su Rai 2. Tuttavia, non è ancora chiaro in quale puntata il presidente della Lazio e senatore della Repubblica farà la sua apparizione.

Il ritorno di Belve su Rai 2

Belve, il programma noto per le sue interviste dirette e senza filtri, tornerà sugli schermi martedì 19 novembre. Francesca Fagnani continuerà a condurre le conversazioni con ospiti di spicco, garantendo momenti di grande interesse e dibattito.