Tijjani Noslin, un club di Serie A lo vuole ma la Lazio rifiuta l'offerta: i dettagli

La nuova stagione è cominciata e e la necessità di nuovi innesti che aiutino i vari reparti è già evidente, infatti, la partita contro il Como ha mostrato una grande difficoltà tecnica da parte della rosa biancoceleste ed ora la speranza è soltanto che a gennaio si possa svolgere la campagna acquisti, tuttavia, per fare ciò bisogna prima riportare al di sotto dell'80% il rapporto tra costo del lavoro e ricavi, andando a vendere qualche calciatore e gli esuberi. Samuel Gigot e Tijjani Noslin sembrano i calciatori più vicini a lasciare la squadra, tuttavia, la Lazio ha recentemente rifiutato un'offerta per il numero 14.

Tijjani Noslin: l'esterno nel mirino di un club di Serie A

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il Parma ha offerto un prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto per l'esterno Tijjani Noslin, tuttavia, la società biancoceleste ha subito rifiutato soprattutto perché il biancoceleste è stato pagato 15 milioni e, per questa ragione, la Lazio non ha intenzione di venderlo ad una cifra troppo inferiore. L'attaccante, inoltre, può servire in vista della probabile partenza di Boulaye Dia in Coppa d'Africa, ma non solo, il numero 14 potrebbe avere più spazio in squadra ed essere utilizzato nel caso in cui il Comandante decidesse di utilizzare il modulo 4-3-1-2.

I numeri di Tijjani Noslin

Il calciatore è arrivato nelle aquile durante la fase di calciomercato estivo del 2024, in seguito ad un acquisto dall'Hellas Verona per la cifra di 15 milioni, tuttavia, il numero 14 non è ancora riuscito a mostrare ottime prestazioni in campo. Nella stagione passata il tecnico Marco Baroni, nuovo mister del Torino, ha utilizzato in varie occasioni l'olandese, tanto che si contano 30 presenze in Serie A, 7 in Europa League e 2 in Coppa Italia, dove Noslin è riuscito a realizzare una tripletta contro il Napoli. Per quanto riguarda i palloni mandati in porta, invece, il calciatore ha centrato 2 volte la porta nelle partite di Campionato, dove ha realizzato anche due assist, mentre in Europa si ricorda il gol agli ultimi minuti della partita di ritorno dei quarti di finale contro il Bodoe-Glimt, terminata con l'eliminazione della Lazio dopo i rigori sbagliati del numero 14, l'anno Tchaouna e Taty.