Lazio, anche l'Italia utilizza l'inno biancoceleste: il video per l'Eurobasket

La squadra dell'Italia, guidata dal ct Gianmarco Pozzesco, sta preparando lo shooting per l'Eurobasket 2025, dove nella prima giornata andrà ad affrontare la Grecia, e per l'occasione ha scelto di utilizzare l'inno della Lazio come sottofondo.

La storia dell'Italia dell'EuroBasket

https://www.instagram.com/stories/eurobasket/3707849119605750100?igsh=aGxtdG9mZm5wcXZ5

L'Italia a EuroBasket 2025: il programma della prima giornata

Dopo aver terminato la preparazione con 4 amichevoli vinte e 2 perse, la squadra italiana di basket, guidata da Gianmarco Pozzesco, si prepara all'esordio all'EuroBasket 2025, Europei di basket in programma dal 27 agosto al 14 settembre. Gli Azzurri scenderanno in campo domani 28 agosto alle ore 20:30 alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol a Cipro per sfidare la Grecia nella prima giornata del girone C, a cui appartengono anche i padroni di casa, la Georgia, la Bosnia ed Erzegovina e la Spagna, vincitrice del titolo nel 2022. L'incontro non sarà affatto facile per gli italiani, infatti, una delle sconfitte subite durante le amichevoli è stata proprio ad Atene, fortunatamente la squadra potrà contare nuovamente su Danilo Gallinari, non utilizzato negli ultimi due incontri.

Italia-Grecia: dove vederla e precedenti tra le due squadre

I tifosi potranno seguire la partita tra l'Italia di Gianmarco Pozzesco e la Grecia del ct Spanoulis in chiaro in diretta TV su Rai 2, via satellite su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket o in streaming su Dazn, SkyGo e NOWTv. Le due squadre si sono già incontrate in 68 occasioni e il bilancio sorride agli Azzurri, con 41 partite vinte e 27 perse.