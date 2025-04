Mandas suona la carica su Instagram: "È l'ora del derby!"

Il suo talento dopo quell'esordio improvviso nel derby di Coppa Italia dello scorso anno non è mai stato in discussione. Nel finale della scorsa stagione Mandas aveva trovato anche continuità di minutaggio a causa dell'infortunio di Provedel che gli hanno permesso di mettersi in mostra. In questa stagione il portiere greco, partito come titolare per le gare di coppa, sta mettendo in difficoltà Baroni nelle scelte.

Mandas suona la carica

Dopo l'ottima prestazione di Bergamo con un'autentico riflesso felino su Retegui evitando il gol dell'Atalanta, Christos Mandas è stato confermato dal 1' anche per difendere i pali contro il Bodø Glimt in un'avventura sicuramente meno fortunata rispetto a quella con la Dea ma che ha evidenziato ancora di più il talento del portiere greco che ha evitato un passivo ancora più importante. Nell'etere biancoceleste uno dei tempi è proprio legato all'estremo difensore da schierare nelle prossime partite e addirittura nella prossima stagione con Baroni che sarà chiamato ad una scelta importante.

Nonostante la brutta prestazione della Lazio ieri in quel di Bodø, Mandas ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi biancocelesti attraverso il suo profilo Instagram.

Tutto aperto per la seconda gara, ma ora è l'ora del derby!! Tutti uniti insieme

La storia Instagram pubblicata da Mandas