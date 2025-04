Derby, conferenza stampa Ranieri: "Il mio ultimo derby. La Lazio può ribaltare il Bodø"

Domenica alle 20.45 andrà in scena il derby della Capitale tra Lazio e Roma. I giallorossi sono reduci dal miglior momento della loro stagione rientrati in piena lotta per un piazzamento in Champions; d'altro canto la Lazio è chiamata a reagire dopo la sconfitta di Bodø che ha tolto il sorriso dopo la vittoria di Bergamo e parecchie energie per via della lunga trasferta.

Claudio Ranieri ha presentato così il derby in conferenza stampa:

Sono tutti recuperati? Che Lazio si aspetta?

Sì, tutti disponibili tranne Dybala e Saud. Mi aspetto la Lazio che conosciamo, una squadra forte, viva, con buone individualità e gioco corale. Ho visto la partita contro il Bodo e quel tipo di campo e di clima si paga perché non si è abituati. Io credo che la Lazio possa ribaltare il risultato all’Olimpico.

Il ritorno in campo di Castellanos cambierà le scelte?

No. La Lazio ha un gioco corale e verticale, sappiamo quello che ci aspetta.

La Roma deve vincere a tutti i costi o bisogna evitare di perderlo?

Io metto sempre la squadra in campo per vincere e lo farò anche domenica. Non significa che vinceremo, ma che lotteremo per vincere come fatto contro la Juventus. I bianconeri ci hanno schiacciati nei primi 20 minuti, poi siamo usciti anche noi e questo significa che la squadra è compatta, forte e che crede alle proprie ambizioni. Vogliamo fare il massimo, io non prometto. A me piace lavorare con la forza di fare il massimo e noi faremo il massimo anche nel derby.

Cristante? Voci su Vieira

Non parlerò mai più di allenatori. Cristante è molto valido e completo, sa inserirsi e segnare. Lui è sempre nella lista dei miei primi undici, poi dipende dal tipo di gara che voglio fare.

La conferenza prosegue nella prossima pagina