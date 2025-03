Bologna-Lazio, il successo al Dall'Ara manca dal 2018

E' stato un dolce giovedì per la Lazio di Marco Baroni, che grazie al pareggio casalingo contro il Viktoria Plzen ha staccato il pass per i quarti di finale di Europa League, un risultato che nella competizione mancava dal 2017-2018, quando dopo aver passato il turno contro la Steaua Bucarest e la Dinamo Kiev, la squadra di Inzaghi trovava ai quarti di finale il Salisburgo. Un pareggio sofferto a seguito di una doppia sfida complicata e non scontata, dove la prodezza di Isaksen in Repubblica Ceca ha dato alla squadra di Baroni un grande vantaggio in vista della gara di ritorno. Tanta la gioia per il quarto di finale raggiunto, con i biancocelesti che torneranno in campo domenica per affrontare il Bologna di Vincenzo Italiano: fischio d'inizio alle 15.00.

Dal 2018 manca il successo al Dall'Ara

Una gara chiave per la corsa a un posto in Champions League, per una sfida che arriva contro la sesta della classe, a una sola lunghezza di distanza dai biancocelesti. Tanti i fattori di rischio per la Lazio, che oltre a dover gestire le energie dopo l'impegno europeo, affronterà un club che si sta confermando la sorpresa stagionale per il secondo anno consecutivo. Vincenzo Italiano sta continuando a stupire, e dopo aver guidato il Bologna in semifinale di Coppa Italia, ha condotto gli emiliani al momentaneo sesto posto in classifica, con risultati di spessore che, settimana dopo settimana, hanno dato spessore e continuità ad una squadra che non sta subendo le mancanze derivanti dalle cessioni estive. Oltre alle difficoltà del caso, anche la statistica è più che curiosa, dato che per ciò che riguarda le sfide del Dall'Ara, la Lazio non riesce a trovare il successo dal 26 dicembre 2018. Tante le beffe maturate negli anni: la più clamorosa senza dubbio il 2-2 del 2019-2020, che vide Correa fallire il calcio di rigore in pieno recupero. Tre sconfitte e due pareggi dunque negli ultimi cinque episodi, per un tabù che gli uomini di Baroni sperano di sfatare già da domenica.

La sfida dell'Olimpico

L'espulsione di Pobega, arrivata al minuto 35' del primo tempo, aveva messo in discesa l'andamento della gara, con i biancocelesti che riuscirono a sbloccarla solamente in piena ripresa: fu Gigot a sbloccare il match al 68', con Zaccagni che trovò il raddoppio quattro minuti dopo. A chiudere definitivamente i giochi, il 3-0 di Delle Bashiru in pieno recupero.