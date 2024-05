Valeri, parla l'agente: "A gennaio saltata con la Lazio per un dettaglio, adesso…"

Il nome di Emanuele Valeri era circolato prepotentemente in orbita Lazio negli ultimi giorni di mercato con la società biancoceleste che voleva regalare all'ex tecnico Maurizio Sarri un terzino da aggiungere al repertorio. La trattativa era poi sfumata. Il suo agente ha parlato ai microfoni di SportItalia sveleno il futuro del terzino.

"Lazio? A gennaio saltata per un dettaglio, non è più una possibilità: sto parlando con altri 3 club, a giugno va in scadenza. A Cremona, per 6 mesi poteva solo correre intorno al campo: ora si è rilanciato"