Lazio-Milan, Sarri: "C'è stanchezza mentale e fisica. Vecino e Zaccagni? Non sono al 100%. E sulla cena..."

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Milan, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri a Dazn ha presentato la gara: La squadra ha fatto un periodo ininterrotto di partite, è chiaro che c'’è stanchezza mentale e fisica. Oggi abbiamo fatto altre scelte. Riposo? Per forza, la squadra ha dato segnali di stanchezza. Abbiamo accelerato alcuni recuperi, Vecino e Zaccagni non sono al 100% ma abbiamo dovuto far riposare qualcuno. La cena? Ho capito la necessità della squadra di allenarsi meno, abbiamo fatto una sola seduta e siamo andati a cena".