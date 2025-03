Serie A, in sei per un posto: il calendario delle squadre in corsa Champions

Terminata la sosta per gli impegni in Nazionale, torna la Serie A. Dopo due settimane di pausa le squadre italiane si preparano all'ultimo rush finale prima della fine del campionato. Sono sei i club a contendersi l'ambito quarto posto in ottica Champions League: Bologna, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Milan.

Sei squadre in sei punti: al 29° turno di campionato il Bologna dopo la clamorosa vittoria contro la Lazio si porta al quarto posto in classifica con 53 punti, seguita dalla Juventus al quinto con 52 lunghezze, Lazio al sesto posto con 51, Roma al settimo con 49 punti, Fiorentina all'ottavo con 48 ed infine il Milan al nono posto con 47 lunghezze.

30° giornata, il programma delle squadre in lotta Champions

Di ritorno dagli impegni in Nazionale, la Serie A apre la trentesima giornata con l'anticipo di Como-Empoli alle 15:00 e si chiuderà alle ore 20:45 lunedì 31 marzo con Lazio-Torino.

Quest'oggi il Bologna sarà ospitato al Pier Luigi Penzo dal Venezia per il match delle ore 15:00. I ragazzi di Vincenzo Italiano sono reduci da una clamorosa vittoria contro la Lazio, sfida vinta per 5-0, dimostrando di essere senza dubbio una delle squadre più in forma del campionato. Ma per il bolognesi è presto per cantar vittoria, al Bologna spetta un calendario da brividi, dopo il Venezia dovranno affrontare sette gare horror: Napoli, Atalanta, Inter, Udinese, Juventus, Milan e Fiorentina. Tutti scontri diretti, eccenzion fatta per l'Udinese. Pur senza impegni infrasettimanali, tranne per la Coppa Italia, la squadra di Italiano dovrà reggere il peso di partite che probabilmente toglieranno loro energie.

In questo sabato di fine marzo, scenderà in campo anche la Juventus che invece ospiterà all'Allianz Stadium il Genoa alle 18:00. Inizia un nuovo ciclo per i bianconeri con l'arrivo di Igor Tudor. Rispetto al Bologna, agli juventini spetterà un calendario più variegato, tra scontri diretti e gare più alla portata.

A chiudere questo sabato calcistico ci sarà Lecce-Roma alle 20:45. I giallorossi provengono da un periodo florido in campionato: con mister Ranieri la Roma ha collezionato solo da inizio 2025 nove vittorie e due pareggi. Ma come per il Bologna, anche per la squadra di Ranieri incombe un calendario colmo di scontri diretti con Juventus, Lazio, Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan. Inoltre c'è anche da considerare il fattore Dybala, out per il finale di stagione, a causa dell'infortunio al tendine della coscia sinistra, che lo ha costretto ad operarsi.

Per domenica 30 marzo sono in programma due big match fondamentali, che coinvolgono due delle squadre che lottano per il quarto posto: Fiorentina e Milan. La squadra di Palladino affronterà domani l'Atalanta alle ore 15:00 per una gara casalinga che si prospetta alquanto insidiosa per i viola. Reduci da una vittoria importante contro la Juventus per 3-0, i fiorentini dovranno cercare di conquistare punti utili per avanzare in classifica, in caso di vittoria contro i bergamaschi la Fiorentina si porterebbe al sesto posto a 51 punti, pari alla Lazio, impegnata il giorno dopo contro il Torino.

Secondo big match della giornata di domenica vede scendere in campo Napoli e Milan alle 20:45 allo Stadio Maradona. Dopo una stagione travagliata tra cambi in panchina e nuovi innesti nel mercato invernale, i rossoneri dovranno affrontare una delle tre squadre che lottano per lo scudetto, il Napoli di Antonio Conte, reduce da un periodo meno rigoglioso rispetto ad inizio stagione. Anche per la squadra di Coincecao spetta un aprile di fuoco: dopo la sfida contro i partenopei dovrà sfidare l'Inter per l'andata del doppio incontro per la semifinale di Coppa Italia, la Fiorentina, l'Udinese, l'Atalanta e il derby ritorno della competizione nazionale sempre contro i nerazzurri.

A chiudere il trentesimo turno di Serie A andrà in scena alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma Lazio-Torino lunedì 31 marzo. I biancocelesti devono trovare necessariamente una vittoria dopo il pesante ko al Dall'Ara. Dopo una pausa nazionali decisamente travagliata tra infortuni e assenze, contro i granata Baroni dovrà trovare la formula migliore per accalappiarsi tre punti che li porterebbero al quarto posto con 54 punti in classifica, sperando in uno stop di Bologna e Juventus.

Volata Champions, il calendario delle sei squadre in corsa

30ª GIORNATA

Fiorentina - Atalanta

Juventus - Genoa

Lazio - Torino

Lecce - Roma

Napoli - Milan

Venezia - Bologna

31ª GIORNATA

Atalanta - Lazio

Bologna - Napoli

Milan - Fiorentina

Roma - Juventus

32ª GIORNATA

Atalanta - Bologna

Fiorentina - Parma

Juventus - Lecce

Lazio - Roma

Udinese - Milan

33ª GIORNATA

Bologna - Inter

Cagliari - Fiorentina

Genoa - Lazio

Milan - Atalanta

Parma - Juventus

Roma - Hellas Verona

34ª GIORNATA

Fiorentina - Empoli

Inter - Roma

Juventus - Monza

Lazio - Parma

Udinese - Bologna

Venezia - Milan

35ª GIORNATA

Bologna - Juventus

Empoli - Lazio

Genoa - Milan

Roma - Fiorentina

36ª GIORNATA

Atalanta - Roma

Lazio - Juventus

Milan - Bologna

Venezia - Fiorentina

37ª GIORNATA

Fiorentina - Bologna

Inter - Lazio

Juventus - Udinese

Roma - Milan

38ª GIORNATA

Bologna - Genoa

Lazio - Lecce

Milan - Monza

Torino - Roma

Udinese - Fiorentina

Venezia - Juventus