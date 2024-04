PRIMAVERA 1 - La Lazio ospita la Sampdoria per rifarsi della sconfitta contro il Milan

Quest'oggi alle ore 11 un'altra chiamata molto importante per la Lazio Primavera: al Fersini va in scena una sfida importante contro la Sampdoria. Una gara che vale per la 27a giornata di Primavera 1, campionato che vede i biancocelesti di mister Sanderra giocarsi dei punti importanti in alto concorrendo a diverse squadre per i playoff.

La Lazio

Si può parlare di rimpianti per i biancocelesti? Se si considera che lo scorso anno si giocava la qualificazione per la Primavera 1 in seconda serie e che, oltre al campionato, i biancocelesti avrebbero avuto anche altre due competizioni, forse no. Ma se si pensa che una vittoria quest'oggi contro i blucerchiati porterebbe la Lazio a -4 dall'Inter capolista forse non è utopia pensarlo. I biancocelesti hanno perso dei punti per strada, quando potevano agganciare i nerazzurri in testa hanno perso, in malo modo, lo scontro diretto. Eppure sono ancora lì: perché le difficoltà non sono arrivate solo per la Lazio, ma anche l'Inter ha ottenuto 4 punti nelle ultime 5 partite. In più, avanti c'è solo la Roma a 3 punti in più, ma sempre con una gara in meno, e l'Atalanta con 5 punti in più, ma anche con una gara già giocata, quella della giornata corrente per l'appunto.

La Sampdoria



L'avversario non è irresistibile: i blucerchiati vengono da una serie di risultati negativi e attualmente si trovano in quartultima posizione a +4 dall'ultimo posto occupato dal Bologna. Le insidie, tuttavia, sono dietro l'angolo: questo campionato ci ha abituati a sorprese di alcun tipo. Va inoltre ricordato che la Samp ha messo in difficoltà l'Inter, pareggiandoci 1-1 all'andata, oltre ad aver vinto anche per 3-1 contro il Torino, diretta concorrente per i playoff e club che ha messo in più occasioni in difficoltà la Lazio in questa stagione. Inoltre, nella gara d'andata, i blucerchiati hanno messo in difficoltà la Lazio andando in vantaggio all'inizio del primo tempo, salvo poi farsi rimontare da D'Agostini e Sana Fernandes, quest'ultimo con un gol nei minuti finali.