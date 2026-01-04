Caicedo torna all'Olimpico per Lazio-Napoli: l'omaggio della società

In occasione del big match tra Lazio e Napoli, un ospite speciale è tornato all'Olimpico di Roma: Felipe Caicedo. L'ex attaccante biancoceleste ha fatto ritorno in Italia dopo il tragico omicidio che ha coinvolto Mario Pineida, suo ex compagno di squadra al Barcellona Sporting Club. Un episodio che ha sconvolto il 37enne, deciso a dire al calcio giocato dopo questo terribile evento che lo ha segnato profondamente.

Dopo il tragico avvenimento, Caicedo aveva rilasciato alcune dichiarazioni, di seguito le sue parole.

Caicedo verso il ritiro

Molto probabilmente mi ritirerò. Non ho intenzione di continuare. La morte di Mario Pineida mi ha segnato profondamente e non voglio più sapere niente di calcio. Non resterò al Barcellona. Sono un uomo che vive momenti e quando ho deciso di venire qui l'ho fatto più con il cuore che con la testa.

L'omaggio della Lazio

Un ritorno commovente per tutto l'ambiente biancoceleste che ha potuto riabbracciare il suo beniamino: la società biancoceleste ha mandato sui teleschermi un video omaggio all'ex attaccante. L'ex numero 20 è poi sceso in campo con la maglia biancoceleste, dove si è preso gli applausi della Curva Nord.

Il post della società