Lazio-Bodø/Glimt | Dove vedere il match in tv e in streaming

Questa sera il Bodø/Glimt farà visita alla Lazio per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League, con il fischio d'inizio in programma alle ore 21:00. La squadra di Knusten , già con due reti di vantaggio ottenute all'andata, grazie alla doppietta di Saltnes, ha come obiettivo quello di centrare la qualificazione per le semifinali per diventare ufficialmente la prima squadra norvegese a raggiungere questo traguardo in una competizione UEFA. Dal canto suo, anche per la Lazio questa serata sarà decisiva, in palio c'è il proseguimento del cammino in Europa League e l'approdo in semifinale, mai raggiunta nella storia biancoceleste nell'era Lotito.

In ogni caso questa sera si farà la storia per uno dei due club. Nel frattempo, scopri dove sarà visibile in tv e in streaming il match delle ore 21:00.