Empoli-Lazio, un osservato speciale in tribuna: ecco chi

Zaccagni e Rovella titolari contro l’Empoli

Marco Baroni ha deciso: Nonostante i dubbi della vigilia vista la loro diffida e il prossimo importante incontro con a Juventus, Zaccagni e Rovella scenderanno in campo dal primo minuto nella sfida contro l’Empoli. Due scelte significative per l’allenatore biancoceleste, che affida al talento dei suoi uomini chiave una partita importante per il cammino della Lazio.

Spalletti osserva da vicino: in palio anche la Nazionale

Le decisioni di Baroni pesano anche in ottica azzurra. Sugli spalti del Castellani, infatti, è presente il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, pronto a valutare da vicino i possibili convocati. Zaccagni e Rovella, già nel giro della Nazionale nei mesi scorsi, sono sotto osservazione in vista delle qualificazioni al Mondiale, che inizieranno a giugno con il debutto contro la Norvegia. Oltre a loro, attenzione anche a Romagnoli, in caso di forfait di Buongiorno o Calafiori, e a Luca Pellegrini, possibile alternativa a Dimarco nel 3-5-2 azzurro. La partita tra Lazio ed Empoli, dunque, potrebbe valere molto più dei tre punti.