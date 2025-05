Le pagelle di Empoli-Lazio: Dia porta tre punti importanti per l'Europa

E' la partita del pranzo della domenica quella tra Empoli-Lazio. I biancocelesti arrivano dalla delusione dell'ultimo match con il Parma mentre i toscani sono in piena lotta salvezza dopo una vittoria che manca da tanto tempo.

Gli uomini di Baroni sfruttano quello che solitamente è un proprio difetto, ovvero il gol a pochi minuti dall'inizio del match. Hysaj illumina e Dia finalizza alla perfezione. L'Empoli resta in dieci ma la Lazio è fin troppo moscia e non sfrutta questa occasione per chiudere la gara. Rischia e troppo nonostante il vantaggio numerico. Porta comunque a casa tre punti fondamentali per la corsa Europa.

Nella pagina successiva le pagelle dei biancocelesti