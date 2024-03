LAZIO WOMEN | Tris biancoceleste e terza vittoria consecutiva: battuta la Res Roma

Si è conclusa la sfida che vedeva protagonista la Lazio Women di mister Gianluca Grassadonia. Al Centro Sportivo di Formello, le ragazze biancocelesti hanno affrontato la Res Roma, nella 20° giornata del campionato di Serie B Femminile.

Terza vittoria consecutiva in campionato per la Lazio Women che, dopo il 4-0 all'Arezzo e il 2-1 in casa del Bologna, hanno superato per 3-1 la Res Roma. Ad aprire le marcatore è stata Moraca che, al 24esimo, ha trasformato un calcio di rigore spiazzando il portiere avversario. Appena quattro minuti dopo arriva il raddoppio biancoceleste, con Visentin che insacca di testa il cross di Moraca. Doppio vantaggio con cui termina la prima frazione di gioco. Dopo due minuti dalla ripresa del gioco, viene assegnato un altro calcio di rigore per la squadra di mister Grassadonia, con Eriksen che questa volta trasforma per il tris biancoceleste. Nei minuti di recupero viene assegnato il terzo rigore della partita, questa volta a favore della Res Roma, che trasforma con Verrino.

Vittoria per 3-1 della Lazio Women, che porta così le biancocelesti a quota 53 punti, al primo posto in classifica del campionato di Serie B Femminile insieme alla Ternana, uscita vincitrice per 3-0 dalla sfida casalinga contro l'Arezzo. 53 punti dopo 20 giornate, frutto di 17 vittorie, 2 pareggi ed 1 sconfitta. A -4 dalla coppia di testa c'è il Cesena con 49 punti, con una vittoria in meno ed una sconfitta in più rispetto a Ternana e Lazio Women.

Il tabellino della gara, riportato dal sito ufficiale della Lazio:

Marcatrici: 24` rig. Moraca (L), 28` Visentin (L), 47` rig. Eriksen (L), 90`+4` rig. Verrino (R)

LAZIO (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio (64` Goldoni), Mancuso, Reyes, Gothberg (70` Giuliano); Adami (64` Ferrandi), Eriksen, Colombo; Moraca (70` Palombi); Visentin, Gomes (64` Hovmark).

A disposizione: Fierro, Castiello, Kuenrath, Proietti.

Allenatore: Gianluca Grassadonia

RES ROMAN: (4-3-1-2): De Bona; Fracassi, Simeone, Liberati, Clemente; Massimi, Naydenova, Petrova (72` Verrino); Boldrini; Duchnowska, Montesi (72` Iannazzo).

A disposizione: Maurilli, Ridolfi, Coluccini, Tamburro, Pezzi, Antonelli, Comodi.

Allenatore: Marco Galletti