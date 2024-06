Calciomercato Lazio, Pedullà: "Per Dele-Bashiru le visite mediche sono previste tra mercoledì e giovedì"

Inizia a prendere forma la nuova Lazio di Marco Baroni: nel pomeriggio è arrivata l'ufficialità di Noslin, il primo acquisto di questa sessione estiva di mercato; dal Verona interessa anche Cabal, terzino sinistro colombiano classe 2001. Il secondo acquisto potrebbe essere Dele-Bashiru: nella giornata di oggi si è trovato l'accordo sull'ingaggio e in settimana potrebbe arrivare l'ufficialità. L'esperto di mercato Alfredo Pedullà, in questi minuti ha dato aggiornamenti importanti sulla trattativa. Queste le sue parole

Depositphotos

L'aggiornamento di Alfredo Pedullà sulla trattativa Dele-Bashiru

Dele-Bashiru: l'agente è a Roma con l'intermediario Paolo Paloni che ha curato la trattativa. Visite possibili con la Lazio tra mercoledì e giovedì

Il tweet di Alfredo Pedullà

La stagione di Dele-Bashiru

Dele-Bashiru, attualmente in forza all'Hatayspor, nella passata stagione in 39 presenze totali ha collezionato 9 gol e 6 assist. Il suo ruolo naturale è quello di trequartista, ma può essere usato anche come ala destra e centrocampista centrale.