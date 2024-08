Accelerata per Boulaye Dia: si può chiudere

Da inizio calciomercato il suo nome circolava dalle parti di Formello, ora invece l'accelerata (forse quella decisiva): Boulaye Dia è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore della Lazio, andando ad arricchire sensibilmente il reparto offensivo biancoceleste. L'ex attaccante del Villareal, e ora in forza alla Salernitana, è il prescelto per colmare il vuoto lasciato da Ciro Immobile, andando a fare coppia con il Taty Castellanos anche in vista dei svariati impegni che la Lazio dovrà affrontare nella stagione ormai alle porte. Fabiani proverà a prelevare il senegalese per metterlo a disposizione di Baroni prima dell'inizio del campionato, fissato a domenica 18 agosto quando all'Olimpico andrà in scena il match con Venezia.

La Lazio stringe per Dia: pronta a chiudere l'operazione

Come riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio nelle ultime ore ci sarebbe stato uno scatto decisivo da parte della Lazio, che sarebbe intenzionata a chiudere per l'attaccante granata. Come aggiunto dal collega Alfredo Pedullà, la trattativa procede spedita.

