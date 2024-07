AURONZO DAY 6 | Comincia la seduta pomeridiana: in campo solo i portieri

Come di consueto la Lazio è pronta per la seconda seduta di allenamento quotidiana, dopo il pomeriggio di riposo concesso ieri da mister Baroni, oggi si torna a pieno regime con due allenamenti. Domani pomeriggio inoltre la Lazio scenderà nuovamente in campo per la seconda amichevole di questo pre-campionato contro il Trapani.

S.S.Lazio

Al via la seduta pomeridiana

I primi a vedersi sul campo dello Zandegiacomo di Auronzo sono i quattro portieri biancocelesti: Provedel, Mandas, Furlanetto e Renzetti; con la squadra che ancora non si vede per il classico lavoro sul rettangolo di gioco

IN AGGIORNAMENTO