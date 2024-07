AURONZO DAY 6 | Squadra in campo: Kamenovic torna a Roma, al suo posto Ruggeri

Dopo la larga vittoria di domenica contro l'Auronzo di Cadore per la prima amichevole di questo ritiro estivo e l'allenamento di ieri che si è svolto solo nella mattinata, ecco che la Lazio torna in campo allo Zandegiacomo per una doppia seduta di allenamento. Come annunciato dalla società, l'allenamento mattutino inizierà alle 10.30, mentre quello pomeridiano alle 17.30.

La seduta mattutina

I primi ad arrivare al campo sono i portieri e sono presenti tutti e quattro: Provedel, Mandas, Renzetti e Furlanetto. Dopo una prima parte di allenamento in palestra, è arrivata al campo per il riscaldamento anche il resto della squadra tranne Kamenovic e l'infortunato Gila. Il difensore serbo, infatti, è tornato a Roma in attesa di un sistemazione e al suo posto è arrivato Fabio Ruggeri, capitano della Lazio Primavera.