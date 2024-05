Stefano Re Cecconi: "I tifosi della Lazio hannno accompagnato papà per tutta la vita, orgoglioso di far parte di questo popolo"

Ieri, i tifosi della Lazio hanno vissuto una domenica indimenticabile, destinata a restare scolpita nei loro cuori. Allo stadio Olimpico, stracolmo di fan, si è tenuto un tributo agli eroi del '74 e alle loro famiglie, in occasione del cinquantesimo anniversario della prima storica vittoria dello scudetto da parte della squadra.

La giornata ha ricevuto grande attenzione anche durante la trasmissione "Domenica Sportiva", con la partecipazione di Stefano Re Cecconi, figlio di Luciano, il quale perse tragicamente la vita nel 1977.

"Dire grazie oggi è scontato, non ci sono parole. Io papà non ho avuto tempo di viverlo, ma i tifosi mi hanno accompagnato per tutta la vita. Sono orgoglioso di far parte di questo popolo"