Tudor vs Allegri: Atto III. I precedenti tra i due tecnici

Sabato scenderà per la prima volta in campo la nuova Lazio di Igor Tudor e la domanda ormai principale in tutto l'ambiente Lazio riguarda il modulo: difesa a tre o a quattro? 3-4-2-1 o 4-2-3-1? Il dubbio ce lo porteremo dietro probabilmente fino alla rifinitura del match, ma proprio con la difesa a 3 Igor Tudor ha battuto la Juventus di Allegri nella stagione 21/22 nella prima delle sole due volte in cui i due si sono fronteggiati.

La vittoria di Tudor con il suo Verona, in cui militava anche Casale che partì titolare, risale all'undicesima giornata della stagione 21/22 e gli scaligeri guidati dal croato trionfarono per 2-1 davanti al proprio pubblico del Marcantonio Bentegodi, grazie alla doppietta nel giro di tre minuti (11' e 14') del Cholito Simeone, che agli ordini di Tudor fece la sua miglior stagione e il suo nome sta già circolando in orbita Lazio per il mercato estivo. A nulla servì ai bianconeri il gol di McKennie nel finale. Nella sfida di ritorno, invece, valida per la 24° giornata furono i bianconeri a vincere per 2-0 grazie alle reti Vlahovic e Zakaria.

Al momento dunque il bilancio tra i due allenatori è in totale parità con una vittoria a testa, inoltre i precedenti tra Tudor e Allegri coincidono anche con i precedenti tra Tudor e la Juventus, che da allenatore ha affrontato la sua ex squadra solo in quelle due occasioni contro Allegri. Sabato potrebbe rompersi questo equilibro tra i due come potrebbe anche non farlo e rimandare tutti i conti alla sfida di andata di Coppa Italia in programma questo martedì a Torino alle 21:00.

Il tabellino tra Igor e Massimiliano è destinato a muoversi, ma comunque vada la sfida di sabato quest'ultima lascerà sicuramente un'impronta nella Lazio di Tudor soprattutto in vista delle altre sfide contro i bianconeri.

La pausa delle Nazionali è finita e la curiosità aumento, come ha detto Tudor in conferenza: “Non vedo l'ora inizino le partite” e tutti siamo in attesa della nuova Lazio chiamata ad onorare il finale di stagione.