Napoli-Lazio rischio meteo: minaccia maltempo in serata

Poche ore separano il fischio d'inizio allo stadio Diego Armando Maradona per la sfida tra Napoli e Lazio. Nelle ultime ore un dettaglio non da poco sta portando preoccupazioni, il meteo. Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, infatti, in serata è previsto un forte peggioramento delle condizioni climatiche sulla città di Napoli. Un rilevante rischio da non escludere visto che è prevista una forte pioggia accompagnata da vento e pochi gradi, il tutto sottolineato dalla protezione civile. Inoltre saranno in azione anche dei droni che eseguiranno dei sopralluoghi per chiarire la situazione della copertura.

Il Meteo su Napoli oggi

Il tempo previsto sul capoluogo campano è sicuramente negativo. Per tutto il giorno domineranno nuvole, cielo coperto e pioggia. Durante la giornata non è prevista nessuna allerta ne temporali, il meteo peggiorerà fortemente solo in serata e proprio in prossimità del fischio d'inizio allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Lazio. Un dettaglio importante è l'attenzione che si è sviluppata in queste ore che potrebbe portare a prevenire la situazione, quindi arginarla, e permettere quindi un azzeramento del rischio rinvio della partita o almeno disputarla con discrete condizioni per quel che concerne lo stato del terreno di gioco.

Come aiutare il campo dalla pioggia

L'attenzione che sta nascendo da queste prime ore del mattino porterà sicuramente gli addetti ai lavori a monitorare ora dopo ora le condizioni meteo e quindi di conseguenza lo stato del terreno di gioco. I metodi utili per conservare il più possibile le condizioni del manto erboso sono principalmente tre. Una squadra di uomini impegnati a spazzolare, quindi spostare, l'acqua dal campo spostandola fuori dal rettangolo verde. Il secondo metodo è quello di forare il campo per permettere all'acqua di penetrare in profondità e liberare l'erba dall'accumulo di quest'ultima. Ultimo metodo, il più complesso in termini organizzativi, i famosi teli che ricoprono completamente il manto erboso raccogliendo l'acqua piovana. Teli rimossi poi a ridosso del fischio iniziale eliminando completamente l'acqua raccolta.