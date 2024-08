Troppo Real per questa Dea: Mbappè non delude e regala la Supercoppa ai blancos

La Supercoppa europea alla fine la vince il Real Madrid: i ragazzi allenati da Carlo Ancelotti si sono aggiudicati il trofeo stendendo l'Atalanta grazie alle reti nel secondo tempo del Pajarito Valverde e della nuova star Mbappè. Il francese sigla così la sua prima rete ufficiale in maglia blancos.

Il primo tempo

Nella prima frazione di gioco le squadre si sono equivalse, con i bergamaschi di Gasperini che hanno meglio figurato sfiorando il gol in paio di occasioni con anche un legno colpito, ma la chance più grande dei primi 45 minuti è di Rodrygo che davanti a Musso spacca la traversa.

Il secondo tempo

Nella ripresa i campioni del Real Madrid, squadra che dispone di una qualità infinita, sono saliti in cattedra e al 59' Valverde non deve fare altro che appoggiarla in rete dopo una bellissima palla messa in mezzo da Vinicius. La Dea sbanda e rischia di essere infilzata per la seconda volta nel giro di pochissimi minuti. Il Real continua a spingere e il secondo gol non tarda ad arrivare: al 68' Mbappè mette la firma sulla vittoria della Supercoppa, la sesta per il club spagnolo. La nuova stella del Real non tarda a trovare il primo centro con i blancos, regalando l'ennesimo trofeo alla squadra di Florentino Perez. Buona prestazione nel complesso dell'Atalanta, che non ha sfigurato ma non ha potuto nulla contro i campioni madrileni.