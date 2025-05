Lazio-Juventus, Baroni: “Stiamo facendo un percorso importante, Vecino straordinario…”

La Lazio riesce a strappare un punto nel finale grazie ad una zampata di Vecino, c’è sicuramente amarezza per l’occasione sfumata di agguantare il quarto posto. Al termine della gara con la Juventus, Baroni ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi.

Lazio-Juventus, le dichiarazioni di Baroni a Dazn

Il primo tempo è stato contratto, abbiamo cercato di limitare la loro gamba. Abbiamo commesso un errore su una palla ma poi la squadra non si è disunita, ha creato bucando sugli esterni, abbiamo fatto 29 cross, peccato, con il gol prima avremmo potuto vincerla. Sono contento per la prestazione, ci dispiace, volevamo vincere, ma la squadra c'è, è viva, ce la giochiamo fino in fondo. Noi stiamo facendo un percorso importante. Quando arrivi a giocare partite così significa che hai fatto un percosorso importante. Ci è mancata qualche vittoria in casa ma le prestazioni sono state importanti e questo è l'importante. Davanti al nostro pubblico, con questa energia, la squadra lo sente, ma le prestazioni sono sempre state importanti e dobbiamo arrivare in fondo.



L’importanza di Vecino

Vecino per me è titolare, è straordinario per come si allena e per la personalità. Lui lavora da mediano come piace a me, so benissimo che in queste partite la squadra alza il ritmo con Pedro e Dia e arriva sull'esterno. Vecino è un giocatore che può trovare il gol.

La mossa di schierare Dele-Bashiru