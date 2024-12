Lecce, tre assenze pesanti contro la Lazio: ecco di chi si tratta

Sabato 21 dicembre la Lazio sarà impegnata nella difficile trasferta nel Salento. I biancocelesti affronteranno un Lecce al “Via del Mare” privo di alcuni elementi importanti, sebbene contro il Monza la squadra di Giampaolo abbia dimostrato una certa compattezza e solidità.

Tre assenze importanti

Gli assenti per la partita di sabato saranno certamente tre, ovvero Gallo, Gaspar e Banda. I primi due formano i due quarti della difesa titolare dei giallorossi, per cui molto probabilmente scenderanno in campo con un reparto difensivo formato da due centrali, Baschirotto e Gaby Jean, e due terzini, Guilbert e Dorgu, quest'ultimo riportato nella sua posizione originaria.

Per quanto riguarda Banda, si tratta di un giocatore che garantisce una grande imprevedibilità alla manovra del Lecce con la sua esplosività e la sua velocità, ma anche lui è alle prese con un brutto infortunio.

Altri giocatori

Dall'ultimo report del club giallorosso si evince che abbiano lavorato a parte il difensore Bonifazi ed il centrocampista Balthazar Pierret, quest'ultimo alle prese con un sovraccarico alla coscia.

Non si sa bene quale sarà il tempo di recupero per entrambi, ma potrebbero essere recuperati in extremis per la partita di sabato. Di certo comunque, non saranno loro i titolari.