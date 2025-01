Un'altra squadra italiana pronta all'offerta per Casadei: lo svela Fabrizio Romano

Un'altra squadra italiana avrebbe infatti messo gli occhi su Casadei, possibile nuovo rinforzo per la Lazio nel mercato di gennaio. Il club capitolino starebbe valutando diversi profili di alcuni centrocampisti per rinforzare il reparto di Marco Baroni, tra i nomi usciti come potenziali piste è presente infatti il giocatore del Chelsea, Cesare Casadei.

Il classe 2003 sarebbe molto apprezzato dalla società biancoceleste e non solo, infatti come ha svelato sul suo profilo X, l'esperto internazionale di calciomercato, Fabrizio Romano, ci sarebbe un altro club di Serie A a gradire l'ex Inter, tanto da presentare una nuova offerta al club londinese per il talento Under-21.