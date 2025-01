Marini svela: "Ibrahimovic? Giocatore esplosivo. La Lazio ha fatto un ottimo acquisto"

A pochi giorni dal primo acquisto della Lazio per rinforzare il reparto offensivo di Baroni nel corso della finestra di mercato invernale, l'ex collaboratore di Eusebio Di Francesco al Frosinone, Giancarlo Marini, ha rivelato a Radiosei la sua opinione su Arijon Ibrahimovic, con cui ha lavorato da vice allenatore proprio a Frosinone lo scorso anno.

Sono stato parecchi anni con Di Francesco come collaboratore, quest’anno non l’ho seguito e ho preferito restare a Frosinone. Mi bruciava la retrocessione immeritata che abbiamo subito l’anno scorso. Nel calcio succede, ci sono momenti in cui ti va tutto bene e altri in cui devi essere più tranquillo.

Lo abbiamo avuto lo scorso anno, è arrivato qui che non aveva nemmeno la patente. Per me ha grandi potenzialità, giocatore fortissimo tecnicamente, veloce, può giocare sia esterno che trequartista, calcia benissimo con entrambi i piedi. La Lazio ha fatto un ottimo acquisto, è un ragazzo dal sicuro avvenire. Eusebio, quando giocavamo 4-3-3, lo schierava esterno sinistro, era molto bravo ad accentrarsi e calciare, ma è bravo anche nel trovare l’assist per i compagni, può giocare dappertutto. Come tutti i giovani deve migliorare, ma è l’età. Ha poi avuto anche qualche piccolo problemino fisico e in quel ruolo c’era tanta concorrenza, è normale che poi abbia trovato un po’ meno spazio, ma ha 18 anni. È un giocatore esplosivo è un piccolo toro, è forte sulle gambe. Si allena bene, ha sempre voglia di migliorarsi e poi viene dalla scuola del Bayern Monaco.