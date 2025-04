La Lazio é scesa in campo per affrontare il Genoa, partita valida per la 33a giornata del Campionato di Serie A, tuttavia, durante i primi 15 minuti di gioco é avvenuta una breve interruzione, infatti, poco prima del fischio d'inizio, i tifosi avevano diramato un comunicato contro la Lega Serie A a causa della gestione dello spostamento delle partite in seguito alla scomparsa del Papa, il quale aveva danneggiato anche i tifosi.

Genoa-Lazio: breve interruzione dell'incontro

Durante il primo quarto d'ora di Genoa-Lazio, la Gradinata Nord ha inizialmente fatto 15 minuti di silenzio per poi lanciare dei fumogeni sul campo da gioco come segno di protesta contro la Lega Serie A per lo spostamento dell'incontro. Il portiere biancoceleste, Christos Mandas, tuttavia, é stato leggermente colpito alla schiena da uno dei fumogeni, ma non solo, alla ripresa del match al 21' il fischietto Ayroldi ha tirato fuori un rosso nei confronti di Otoa per un fallo sul capitano Mattia Zaccagni.

