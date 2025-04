Le pagelle di Genoa-Lazio, la reazione è firmata da Castellanos e Dia

E' il giorno del recupero del match Genoa-Lazio, rinviato per la morte di Papa Francesco. Tante le polemiche attorno a data ed orario della gara del Marassi, adesso però a parlare deve essere il campo. I biancocelesti sono chiamati a reagire dopo la deludente eliminazione arrivata in Europa League League contro il Bodo Glimt. Il Genoa invece vuole dimostrare ancora quanto di buono fatto finora con l'arrivo di Patrick Vieira.

Il primo tempo inizia male per i biancocelesti, 15 minuti in cui il Genoa attacca e mette sotto gli uomini di Baroni. Poi il rosso ad Otoa che cambia il match e pemette alla Lazio di uscire, spingendo con Castellanos che si inventa un gol spettacolare in acrobazia.

Il secondo tempo vede gli uomini di Baroni controllare la gara. L'assist di Rovella per Dia firmano il 2-0 e regalano tre punti importanti ai capitolini.

