Il Tempo | Domani la ripresa, Patric spera

Come riportato da Il Tempo, è terminata, dunque, la prima settimana di allenamenti sotto la guida Tudor, che ha concesso oggi il primo giorno di riposo alla squadra. Domani, quando i biancocelesti scenderanno nuovamente sul campo di Formello, saranno ancora assenti tutti i nazionali che torneranno in settimana (gli ultimi a giocare martedì sera saranno: Guendouzi, Vecino e Isaksen). In attesa della squadra completa, il tecnico croato continua con le sue prove tattiche ed il cambio modulo sembra un'ipotesi percorribile fin da subito. Patric e Rovella continuano il loro lavoro differenziato con il difensore spagnole che potrebbe, però, già domani unirsi ai compagni; ai box restano solo Provedel e Pellegrini.

Ieri dopo la conferenza stampa di presentazione di Igor Tudor, sui campi di Formello la Fondazione S.S. Lazio, la Croce Rossa Italiana e la S.S. Lazio hanno realizzato una giornata di sport inclusivo promossa dal progetto Crossport. “Questo è il vero ruolo dello sport che sa creare legami sociali. Come Lazio, movimento poli-sportivo a capo dell'EMCA, possiamo garantire attraverso le nostre 85 discipline la massima realizzazione dei talenti specifici, peculiari e irreplicabili di ogni persona, a maggior ragione di chi fugge da condizioni di vita drammatiche", ha commentato Cristina Mezzaroma, presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900