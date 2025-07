Valerio Caroli nominato Presidente dei Fisioterapisti del Calcio: i suoi ringraziamenti

Grande riconoscimento per il fisioterapista originario di Terni Valerio Caroli che è stato nominato Presidente dei Fisioterapisti del Calcio di Serie A, Serie B e Lega Pro e, per questa ragione, potrà dirigere e controllare le attività tecnico-sportive e stabilire le regole per raggiungere i risultati agonistici a livello sia nazionale che internazionale.

La carriera di Valerio Caroli

La nomina a Presidente dei Fisioterapisti del Calcio di Serie A, Serie B e Lega Pro, conferita dalla Federazione Fisioterapisti dello Sport tramite il presidente Riccardo Torquati, è un grande traguardo per Valerio Caroli, a cui è stato affidato anche il ruolo anche di delegato federale per le attività calcistiche. Il fisioterapista ha una lunga carriera alle sue spalle, tanto che ha lavorato nei team medici della Ternana (1997-2004), Genoa (2004-2012), Lazio (2012-2020) e dalla stagione 2020/2021 è un membro nello staff sanitario dello Spezia, in Serie B.

