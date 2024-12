FORMELLO | Lazio-Napoli: sette cambi e tanti dubbi per Baroni

Doppio confronto ravvicinato contro il Napoli per la Lazio, domani sera allo stadio Olimpico in novanta minuti è in palio il passaggio del turno degli ottavi di Coppa Italia. Marco Baroni deve fare i conti con diversi infortunati e qualche dubbio di formazione. Innanzitutto, non saranno a disposizione Nuno Tavares, Vecino e Dia; il terzino portoghese e l’attaccante senegalese sperano di esserci fra quattro giorni allo stadio Diego Armando Maradona mentre serve più tempo per il centrocampista uruguaiano. A questi potrebbero aggiungersi a sorpresa anche Marusic e Pellegrini, entrambi i laterali hanno saltato la rifinitura così come erano assenti ieri dal campo. La speranza dell’allenatore è poterli avere almeno in panchina per evitare l’emergenza in difesa. Questo comporta il rilancio di Hysaj sul terreno di gioco, l’albanese era subentrato durante le prime due partite di campionato prima di essere escluso dalla lista Serie A e domani può avere la sua occasione sulla corsia mancina. Sul fronte opposto ci sarà Lazzari mentre al centro della difesa tocca a Gigot e Patric proteggere la porta di Mandas. Destinato alla panchina Guendouzi, il francese deve rifiatare dopo i tanti impegni ravvicinati con Dele-Bashiru che affiancherà Rovella, squalificato domenica in campionato. Con l’ex Marsiglia ci saranno a disposizione Akpa Akpro e Basic come alternative. Trequarti che vede la conferma di Zaccagni a sinistra, unico superstite di Parma, a destra torna Tchaouna con Pedro ad agire alle spalle di Noslin. Si sono allenati con i più grandi anche Milani e Bordon della Primavera che potrebbero strappare la convocazione.

PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Hysaj; Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Noslin. All.: Marco Baroni.

A disposizione: Provedel, Furlanetto, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Basic, Akpa Akpro, Isaksen, Castrovilli, Diego Gonzalez, Castellanos.

Squalificati: -

Diffidati: -

Indisponibili: Nuno Tavares, Vecino, Dia

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Zerbin, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour, Folorunsho; N’Gonge, Raspadori, Neres; Simeone. All.: Antonio Conte.

A disposizione: Meret, Contini, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

Squalificati: -

Indisponibili: Mazzocchi.

ARBITRO

Luca Pairetto della sezione di Nichelino

Assistenti: Alessio Berti (sezione di Prato) – Khaled Bahri (sezione di Sassari)

IV uomo: Antonio Rapuano della sezione di Rimini

VAR: Marco Serra (sezione di Torino)

AVAR: Paolo Mazzoleni (sezione di Bergamo)