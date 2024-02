Lazio-Bayern Monaco, Klose: "Tiferò i biancocelesti, ho giocato più con loro"

Alla vigilia della sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco uno doppio ex della sfida, Miroslav Klose, ha detto la sua sulla sfida di domani ai microfoni di TZ. Queste le sue parole:

"Sono il tipo di persona che incrocia sempre le dita per i più sfavoriti. In questo caso anche perché ho giocato un anno in più nella Lazio che nel Bayern Monaco. Penso che sarà così. Sarà una sfida più emozionante dell'ultima volta. Tuttavia, penso anche che il Bayern migliorerà ancora".