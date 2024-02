Lazio-Bayern Monaco, Gila: "Servirà la partita perfetta contro una squadra tra le più forti d'Europa. Su Kane..."

Poco più di 24 ore al fischio d'inizio di Lazio-Bayern Monaco, gara valida per l'andata degli Ottavi di Finale di Champions League. I biancocelesti, dopo il successo in campionato contro il Cagliari, tornano a giocare in Champions dopo due mesi. Davanti avranno il Bayern Monaco, squadra abituata a giocare questa competizione, ma reduce dalla pesante sconfitta per 3-0 in casa del Bayer Leverkusen, nello scontro diretto per il primo posto in Bundesliga.

In vista della gara di domani in programma alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma, il difensore della Lazio Mario Gila, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per presentare proprio la sfida contro Kane e compagni: