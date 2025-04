Lazio-Roma: le due avversarie a pari punti a poche giornate dal termine del Campionato, è derby

Mancano soltanto 4 partite al termine della stagione 24/25, tuttavia, i posti nelle Coppe non sono ancora certi, ad esclusione del Napoli e dell'Inter che combattono per la conquista dello scudetto. La Lazio, al momento, si trova a pari punti della Roma, infatti, le due avversarie si trovano in 6a posizione a quota 60, posto valido per l'accesso in Europa League.

Lazio-Roma: derby per l'Europa

Il Quotidiano Il Tempo si è fermato sulla Lazio e sulla Roma, infatti, a poche partite al termine del Campionato le due avversarie si trovano entrambe a quota 60, ma non solo, al momento sia i biancocelesti che i giallorossi sono esclusi dalla Champions League. Il pareggio delle aquile nel match contro il Parma e la vittoria dei lupi nell'incontro con l'Inter non hanno permesso a nessuno dei due di salire al 4° posto, dove si trova la Juventus con 2 punti di distacco. Ad occupare la 3a posizione, invece, c'è l'Atalanta che si trova sopra di 3 punti, mentre il Bologna è a quota 61. Alle spalle di Lazio e Roma c'è la Fiorentina, con un solo punto al di sotto, mentre per il Milan il sogno Champions è ormai lontano, infatti, la squadra si trova ad otto punti dal 4° posto.

I prossimi impegni della Lazio e della Roma

Il 4 maggio è in programma un incontro per entrambe le squadre, infatti, i biancocelesti scenderanno in campo alle ore 12:30 al Castellani per affrontare l'Empoli, mentre alle 18:00 si disputerà Roma-Fiorentina. Il 10 maggio, invece, ci sarà Lazio-Juventus, mentre il 12 è in programma Atalanta-Roma. Il 18 maggio sarà possibile seguire entrambi i club, infatti, il club di Baroni se la vedrà con l'Inter, mentre i lupi si scontreranno con il Milan. Il 25 maggio saranno il Lazio-Lecce e Torino-Roma a chiudere il Campionato di Serie A.