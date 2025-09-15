Tegola per Gasperini, si ferma Dybala: le sue condizioni per il derby

È arrivata la settimana più lunga dell'anno, quella che porta al derby della Capitale. Stracittadina che presenta il conto subito quest'anno con Lazio e Roma che di certo non si affacciano al meglio dopo aver perso contro Sassuolo e Torino. La Roma può vantare tre punti in più rispetto alla Lazio, ma Gasperini deve ora fronteggiare un problema di formazione.

Infortunio per Dybala

Derby, Romagnoli, Dybala, Nuno Tavares - Depositphotos

Come riportato da Sky Sport, Paulo Dybala dopo aver sostenuto gli esami strumentali il fantasista argentina ha riscontrato una lesione di basso grado alla coscia sinistra. Il numero 21 della Roma aveva chiesto il cambio all'intervallo ieri nella sfida contro il Torino dopo aver avvertito un fastidio in seguito ad una punizione battuta.

I tempi di recupero: Dybala salta il derby

Sempre come riportato da Sky Sport, Paulo Dybala resterà lontano dal rettangolo verde di gioco per almeno due settimane. L'argentino sarà costretto così a saltare il derby e anche l'esordio in Europa League della squadra giallorossa.