L'AIA fermerà Fabbri e Marcenaro dopo l'errore in Milan-Bologna

Ha fatto discutere moltissimo l'episodio del rigore prima concesso e poi revocato dal VAR in Milan-Bologna per un fallo di Lucumì su Nkunku. Le proteste in occasione dell'episodio hanno portato anche all'espulsione di Massimiliano Allegri andato su tutte le furie per il rigore negato.

Fabbri e Marcenaro verranno fermati

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'arbitro della gara Marcenaro ed il VAR Fabbri verranno fermati. Per quel che riguarda Fabbri, che era al VAR, l'AIA lo sospenderà per almeno due giornate anche se ciò non esclude il fatto che possa essere designato come arbitro nel corso delle prossime giornate, mentre da capire la situazione di Marcenaro se si tratterà di un semplice turnover o uno stop anche per lui.

Le parole di Gabriele Gravina a Radio Anch'io Sport

Anche il Presidente della FIGC ha riconosciuto l'errore intervenendo ai microfoni di Radio Anch'io Sport, di seguito le sue parole: