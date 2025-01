FORMELLO | Lazio-Como: scelte forzate per Baroni, esclusione a sorpresa per un big

La Lazio è pronta a celebrare i 125 anni di storia contro il Como in piena emergenza. Saranno sei gli assenti fra infortuni e squalifiche a cui si aggiungono i giocatori non al top della forma. Noslin è ancora convalescente dal problema alla caviglia e partirà dalla panchina così come Nuno Tavares. Il portoghese è affaticato, ha preso parte alla rifinitura ma sarà risparmiato dal primo minuto con il rilancio di Pellegrini sulla corsia mancina. L’avvicendamento riguarda anche la fascia destra con il ritorno di Lazzari, al centro scelte obbligate con Gigot e Romagnoli davanti Provedel. Pochi dubbi anche in mezzo al campo con i consueti straordinari per Guendouzi e Rovella, entrambi non sono al 100% della condizione ma dovranno gestire le energie vista l’assenza di alternative tenendo conto che a disposizione sono rimasti solamente Castrovilli e Basic. Pure il reparto avanzato è ai minimi termini ma il tecnico toscano riserva sorprese. Dia guiderà l’attacco, non segna dallo scorso 4 novembre, alle spalle del senegalese un trio inedito per la posizione in campo. Isaksen è confermato sulla destra, la zona centrale sarà competenza di Tchaouna che Dele-Bashiru che trasloca sull’out di sinistra come ai tempi dell’avventura turca.



PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Tchaouna, Dele-Bashiru; Dia. All.: Marco Baroni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Marusic, Hysaj, Nuno Tavares, Castrovilli, Basic, Noslin.

Squalificati: Gila, Zaccagni, Castellanos

Diffidati: Isaksen

Indisponibili: Patric, Vecino, Pedro

COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Cesc Fabregas.

A disposizione: Audero, Butez, Iovine, Barba, Sala, Jack, Baselli, Mazzitelli, Braunoder, Verdi, Kone, Diao, Belotti, Gabrielloni.

Squalificati: Goldaniga

Indisponibili: Perrone, Sergi Roberto



ARBITRO

Paride Tremolada della sezione di Monza

Assistenti: Alessio Tolfo (sezione di Pordenone) – Marco Trinchieri (sezione di Milano)

IV uomo: Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco

VAR: Giacomo Camplone (sezione di Pescara)

AVAR: Aleandro Di Paolo (sezione di Avezzano)