Calciomercato e sport: Ostia torna protagonista con Sky

Sky Sport torna sul litorale romano

Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, ha annunciato il ritorno a Ostia della celebre trasmissione Calciomercato - L’Originale di Sky Sport. Dopo il successo dello scorso anno, lo show sportivo sarà di nuovo trasmesso dal Pontile dal 30 giugno al 4 luglio, offrendo gratuitamente al pubblico cinque serate di diretta, sport e intrattenimento. Per la prima volta in Italia, il format viene riproposto in una versione rinnovata e completamente aperta alla città.

Spettacolo, campioni e promozione del territorio

L’edizione 2025 raddoppia l’offerta: alle 21:30 andrà in onda Skysport Ostia Mare di Roma, culla di Campioni, un nuovo spin-off dedicato agli atleti che si allenano nel territorio e alle realtà sportive locali. A seguire, alle 23:00, spazio a Calciomercato l’Originale in diretta su Sky Sport. Sul palco si alterneranno protagonisti come Gianluca Di Marzio, Alessandro Bonan, Fayna e ospiti d’eccezione, dagli ex calciatori come Quagliarella e Aldair ai campioni olimpici come Massimo Stano. Ostia si trasformerà così per cinque giorni nella capitale del calciomercato, in una grande piazza di sport, comunità e visibilità per un territorio che merita di essere raccontato in positivo.