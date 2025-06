Delio Rossi: "Credo che Sarri sapesse della situazione se ha scelto di tornare"

Delio Rossi a Radiosei

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per dire la sua sulla posizione assunta da Maurizio Sarri in merito alla situazione di stallo sul mercato biancoceleste. Rossi ha analizzato con attenzione le parole del tecnico toscano, che nelle scorse settimane ha sollevato dubbi sulla gestione e sulla mancanza di chiarezza nella costruzione della squadra.

Queste le sue parole:

Sarri? Nel momento in cui ha scelto di tornare immagino sapesse di questa situazione. Ora mi aspetto che sia Sarri a dire queste cose e non la società per lui, sennò succede che davanti a qualche risultato negativo vengono fuori delle incomprensioni. Ci deve essere chiarezza di intenti e vanno esplicitate le idee all’esterno. Fermo restando che non sarà facile per Sarri perché, se non succede niente, figurine alla mano, ci sono 6-7 squadra più attrezzate. Se si fa un miracolo la Lazio arriva quarta.

Guendouzi, vista la dinamicità in fase di inserimento, potrebbe avere qualche gol, Rovella non credo abbia queste caratteristiche nel suo dna. Penso comunque che, lavorandoci, potrebbero migliorare sul tiro da fuori.